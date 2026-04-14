一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を4月14日正午から15日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、城山ホテル鹿児島が11,966円から、NEMU RESORTが12,736円から、グランドニッコー東京台場が22,374円から、草津ナウリゾートホテルが23,200円から、琉球ホテル＆リゾート名城ビーチが23,170円から、帝国ホテル大阪が25,300円から、ザ・カハラ