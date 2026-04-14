アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスは、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝2ndレグのスポルティング戦に向けた前日練習を欠席したようだ。14日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。CLラウンド16でレヴァークーゼンを2戦合計3−1で撃破したアーセナルは、準々決勝で日本代表MF守田英正の所属するスポルティングとの対戦が決定。敵地で行われた1stレグは、後半アディショナルタイムに