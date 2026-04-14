ビジャレアルが、ラ・リーガで記録的な快進撃を遂げているようだ。13日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。「来季のチャンピオンズリーグに出場できないのだとしたら、余程ひどい事態になったということ以外にあり得ないだろう」とは、マルセリーノ・ガルシア・トラル監督の弁だ。12日のラ・リーガ第31節アスレティック・ビルバオ戦に2−1で勝利したビジャレアルは、今節に敗れた4位アトレティコ・マドリードとの差を『4』に、