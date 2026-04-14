この春、高校生になったばかりの15歳のデザイナー、朝永 衣咲菜さん。 カラフルな色遣いとユニークな発想で、鮮やかな未来を切り拓いていきます。 朝永さんの作品は、17～19日に浜町アーケードで開催される「ベルナードマルシェ」でも購入できるということです。 ※詳しくは動画をご覧ください