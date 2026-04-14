タレントの重盛さと美さんは4月13日、自身のInstagramを更新。眼鏡を着用した姿を披露したところ、ファンから歓喜の声が寄せられています。【写真】重盛さと美の眼鏡姿「綺麗なインテリ女子に変身」重盛さんは「GOOD BYE」とつづり、車内で撮影した2枚の自撮りショットを投稿。髪を後ろでまとめ、眼鏡を着用しているからか、知的で落ち着いた雰囲気に見えます。普段の投稿とは違うレアな姿と言えるかもしれません。ファンからは「