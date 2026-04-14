お笑いトリオ・東京03の飯塚悟志さんは4月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。第28回単独公演「満更じゃないから」のキービジュアルを公開し、話題となっています。【写真】東京03、吉田ユニ担当のキービジュアル「センスえっぐい」飯塚さんは「今回のキービジュアルでございます！」とつづり、1枚の画像を投稿。一見すると、3人の姿がテーブルに反射しているように見えますが、実はパンや輪ゴム、葉っぱなどで3人をかたどっている