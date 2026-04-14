プロ野球セ・リーグ 巨人4-3阪神(14日、甲子園球場)阪神は相手先発・則本昂大投手の前に6回2安打と苦戦。それでも7回に打線が奮起し一時は逆転しましたが、その後8回、9回とリリーフ陣が失点を重ね、接戦を落としました。この日は前回、セ・リーグタイ記録の16奪三振と好投した才木浩人投手が先発。しかし、この日は再三ランナーを得点圏に背負う苦しいピッチングとなりました。初回こそキレのある球で三者凡退におさえるものの、