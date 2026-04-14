9回巨人2死二塁、松本が左前に勝ち越し打を放つ＝甲子園巨人が終盤に粘って3連敗を免れた。2―3の八回に大城の一発で追い付き、九回に松本が勝ち越し打を放った。大城は3安打2打点。4番手で1回無失点の大勢が今季初勝利。岩崎が初黒星の阪神は連勝が4で止まり、首位から転落。8回巨人2死、大城が右中間に同点本塁打を放つ＝甲子園