「ロッテ１−５日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）最下位のロッテが今季２度目の３連敗。今季最多の借金６となった。先発・ジャクソンの乱調が響いた。初回、先頭からの２者連続四球でピンチを招くと、郡司に先制適時打を浴びた。同点として迎えた四回には、１安打２四死球で２死満塁とされ、水野に右翼線２点二塁打を浴びた。六回には田宮に被弾。７回６安打４失点、四死球は６だった。「しっかりプランは立て