安達結希さんが通っていた園部小に登校する児童たち＝8日、京都府南丹市保護者が授業を見守る土曜参観では頑張っている姿を見せるように進んで発言し、跳び箱も得意だった。3月23日に行方不明になり、遺体で見つかった京都府南丹市立園部小の安達結希さん（11）。「元気な姿で見つかってほしい」。警察や消防、親族による懸命の捜索が続いていたが、最悪の結末を迎えた。園部小はすぐ北に園部川、南に小向山を望む自然豊かな土