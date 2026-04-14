ソフトバンク戦に先発した楽天・荘司＝みずほペイペイドーム楽天は先発の荘司が5回4安打2失点、6奪三振で開幕から無傷の3連勝。六回以降の継投も決まった。打線は1―2の五回に辰己の適時二塁打と渡辺佳の適時打で逆転した。ソフトバンクは終盤の好機を生かせず、3連勝でストップ。