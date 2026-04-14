ロッテ戦に先発した日本ハム・達＝ZOZOマリン日本ハムの達が8回1失点で今季初勝利。球威で押して5安打に抑え、失点は寺地に許したソロ本塁打のみ。打線は1―1の四回に水野の2点二塁打で勝ち越し、六回は田宮の2号ソロで加点した。ロッテは投打に振るわず、3連敗。