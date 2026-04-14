ボートレース桐生のG1「開設70周年記念赤城雷神杯」は14日に予選3日目が行われた。佐々木完太（29＝山口）は6Rで3コースから捲り差して2着。3日目を終えて得点率6.50。石丸海渡、白神優、上條暢嵩と並び11位につけている。「全体にいいですね。中堅上位はあります。ただ、もうちょい出したい感じはある」と軽快な舟足を引き出しているが、さらなる上昇を目指して調整の手を緩めることはない。今期はキャリアハイのペー