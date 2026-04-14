中日は１４日の広島戦（豊橋）に６―２で勝ち、連敗を３でストップした。先発の金丸夢斗投手（２３）は７回１／３を投げて２失点で今季初勝利をゲットした。中日は初回、福永、村松の連打と細川の四球で無死満塁とすると、「打ったボールはチェンジアップかな。前の打者が良い形でつないでくれた。まずは先制できて良かったよ」という４番・ボスラーの犠飛で先制した。さらに「打ったボールはカーブです。良い流れに乗せてもら