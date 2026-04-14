◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル）＝４月１４日、美浦トレセン前走のフェブラリーＳは１０番人気で４着に健闘したブライアンセンス（牡６歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ホッコータルマエ）は、坂路をゆったりと６２秒７―１５秒２。９日には栗東から駆けつけた岩田望来騎手が、Ｗコースで１週前追い切りに騎乗した。田中助手は「前走のメンバーでも一瞬あるかと思うところがあったの