◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）巨人は今季初の甲子園で価値ある逆転勝利を飾った。２回に相手の失策も絡んで天敵・才木から２点を先制。だが、その後の無死二、三塁で８番・中山が空振り三振、９番・則本も三振、１番・浦田が遊飛に倒れた。２―０の４回は１死二、三塁から中山が二ゴロ、則本が三振で無得点。「次の１点」を取れそうで取れず、リードはしているが、嫌な雰囲気が充満した。先発