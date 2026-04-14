「オリックス５−１西武」（１４日、京セラドーム大阪）ＷＢＣ出場組のオリックス・曽谷龍平投手（２５）が１４日、今季初先発となった西武戦で５回５安打１失点。チームの連敗を２で阻止し、今季１勝目をマークした。昨季８勝を挙げた４年目左腕だが、白星は昨季７月１１日・日本ハム戦以来となった。「何とか試合を作ることはできましたが、チームが得点した直後に失点してしまったところは課題です。カード頭の先発で投げ