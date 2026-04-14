「ヤクルト５（降雨コールド）３ＤｅＮＡ」（１４日、坊っちゃんスタジアム）ヤクルトが逆転勝ちで３連勝。五回終了時に雨で試合が中断。その後も天候が回復せず、コールドゲームとなった。阪神が敗れたため首位に浮上した。ヤクルトが現役時代の池山監督や選手たちが自主トレを行い、昨年１１月に秋季キャンプを行った“第二の故郷”であり、“原点の地”の松山でチームが束になって戦い、白星をつかみ取った。初回に先制