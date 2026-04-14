今月27日にアメリカで始まるNPT＝核拡散防止条約の再検討会議を前に、被爆者などでつくる団体が日本政府に要請書を提出しました。NPT再検討会議は、今月27日からアメリカで開かれ、過去2回は最終文書を採択できずに決裂しています。被爆者などでつくる「核兵器廃絶日本NGO連絡会」はきょう（14日）、政府に要請書を提出し、被爆国として主導的な役割を果たすことなどを求めました。日本被団協浜住治郎 事務局長「やはり2度