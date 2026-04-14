1回中日1死二、三塁、サノーが右越えに2点打を放つ。捕手坂倉＝豊橋中日が連敗を3で止めた。一回にボスラーの犠飛、花田とサノーの適時打で4点を先行。花田は五回にも適時打を放った。金丸が八回途中まで2失点で今季初勝利。広島は今季2度目の4連敗。森下が乱調で、打線もつながりを欠いた。