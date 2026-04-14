新型「ハイラックス」登場にSNSで反響殺到2025年11月10日、トヨタのオーストラリア法人は、劇的な進化を遂げた9代目となる新型「ハイラックス」を発表しました。SNSでは、その斬新なエクステリアや進化した内装、パワートレインの多様化について、さまざまな意見が飛び交っています。ハイラックスは1968年の誕生以来、世界180以上の国や地域で愛用されてきたピックアップトラックです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「