札幌市中心部では、４月１４日から放置自転車の撤去作業が始まりました。長年の対策の成果で放置自転車は減少傾向となっていますが、新たな課題も見えてきました。次々と自転車に貼られる黄色の下げ札には「警告」と書かれています。（藤得記者）「トラックの上に自転車が積まれていきます」札幌市中心部で１４日から始まったのが、放置禁止区域にとめられた自転車の撤去です。オートバイも撤去されました。短時間でも放置さ