◇セ・リーグヤクルト5ー3DeNA（2026年4月14日松山）ヤクルトは「準本拠地」松山での一戦を、5-3の5回雨天コールド試合で勝利した。これで3連勝、貯金を「7」とした。同日に阪神が巨人に敗れたため、単独首位に浮上した。試合は1-3の5回、同点としさらに古賀優大捕手（27）が決勝の2点適時打をマークした。古賀はこの日、3安打猛打賞の活躍でヒーローインタビューを受け、「自主トレでお世話になっている松山で、恩返し