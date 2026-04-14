◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年4月14日甲子園）阪神が巨人に競り負けて連勝は4でストップした。2点劣勢の8回に前川の右前適時打、郄寺の遊撃後方に落ちる2点適時打で逆転に成功。直後にモレッタが大城に同点ソロを被弾して試合は振り出しに戻った。9回に登板した守護神の岩崎が2死二塁から松本に左前適時打を浴びて勝ち越しを許した。