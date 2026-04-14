◇パ・リーグ日本ハム5―１ロッテ（2026年4月14日ZOZOマリン）日本ハムの達孝太投手（22）が8回1失点。7三振を奪う好投で今季初勝利を挙げた。1点リードの2回に寺地の同点ソロを浴びたが、3回以降は落ち着いた投球で失点を許さなかった。3点リードの8回は1死一、二塁のピンチを迎えたが、岡をフォークで空振り三振、ポランコはカーブで捕邪飛に仕留め、ここも無失点で切り抜けた。これでデビュー以来、無傷の5連勝と