◇パ・リーグロッテ1―5日本ハム（2026年4月14日ZOZOマリン）ロッテが3連敗で借金は今季ワーストを更新する「6」となった。2回に寺地の2号ソロで一度は追いついたが、先発ジャクソンが4回に水野の2点適時二塁打を浴びると6回には田宮にソロを被弾した。3点を追う8回には西川、藤原の連続安打で1死一、二塁のチャンスをつくったが、岡が空振り三振、ポランコが捕邪飛に倒れた。ジャクソンは7回4失点で今季2敗目。チ