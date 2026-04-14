アジアを股にかけた巨額現金強盗事件で、香港の事件に関与したとされる日本人3人と共犯の中国人の女が現地の裁判所に出廷しました。この事件は今年1月、香港中心部にある両替店の前で日本人男性がおよそ5100万円の日本円を奪われたもので、実行役の山口将人被告と下村桂吾被告のほか、内通者とされる日本人と中国人の女の4人が強盗を共謀した罪で起訴されています。記者「日本人の男らはこのあと、こちらの裁判所に出廷します」午