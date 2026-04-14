北朝鮮は、日本も射程に入るとみられる戦略巡航ミサイルの発射実験を実施したと明らかにしました。朝鮮中央通信は、12日に金正恩総書記が見守る中、新型駆逐艦「崔賢」から核弾頭などを搭載できる戦略巡航ミサイルと対艦ミサイルの発射実験が行われたと報じました。それぞれのミサイルは設定された軌道に沿って飛行し、超高精度で目標に命中したと主張しています。金総書記は核抑止力の強化を「最重要課題」だと強調しています。一