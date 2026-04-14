俳優の宮世琉弥（22）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。人生で初めて結婚式に出席したことを報告した。【写真】「スーツ似合いすぎ」人生初の結婚式出席で“新郎”マネージャーとの2ショットを披露した宮世琉弥宮世は「マネージャーさんのぐっちーさんの結婚式に参加しました！」と報告し、自身は黒のスーツ姿で袴姿のマネージャーと並ぶ2ショットを披露。「人生初の結婚式でした。本当に素敵でした。美味しいご飯食