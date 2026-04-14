◇パ・リーグ楽天３―２ソフトバンク（2026年4月14日みずほペイペイD） 4年目で初の開幕投手を務めた楽天・荘司康誠投手（25）が、偉大な先輩に続く快挙を成し遂げた。首位のソフトバンク打線を5回4安打2失点に抑え、開幕戦から3連勝。楽天で開幕投手が3戦3勝を記録したのは、11年岩隈久志、16、20年則本昂大に続く3人目（4度目）となった。3回までは打者一巡で6三振を奪う完全投球。ただ、1―0の4回に先頭の柳町への四