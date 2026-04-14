◇セ・リーグ巨人4―3阪神（2026年4月14日甲子園）巨人は敵地・甲子園では今季初となる伝統の一戦を1点差で制し、連敗を2でストップ。貯金1とした。3―3で迎えた9回、2死二塁から松本が勝ち越しの左前適時打を放ち、これが決勝点となった。巨人は2回、相手の拙守にも乗じて大城の中前適時打と増田陸の左翼フェンスを直撃する適時二塁打で2点を先取。7連敗中の“巨人キラー”才木を相手に先手を取った。楽天から今季