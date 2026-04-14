「えん罪の可能性がある」と認められた場合、刑事裁判をやり直す最終的な救済制度「再審」。【写真で見る】会議で声を上げた稲田朋美元政調会長「再審」に関する法律の改正案をめぐって、自民党内の会議で異論が相次ぎ、法務省が法案の修正を迫られる事態となっています。何が問題となっているのでしょうか？「再審」制度どう変える？大きな焦点は井上貴博キャスター：「えん罪の可能性がある」と認められた場合、裁判をやり直す