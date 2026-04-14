西武戦に先発したオリックス・曽谷＝京セラドームオリックスが連敗を2で止めた。三回に失策で2点を先制し、西川の中前打で2点を加えた。四回は広岡の犠飛で加点。今季初先発の曽谷が5回1失点で初勝利を挙げた。西武は守備が乱れ、打線も10安打で1点とつながらなかった。