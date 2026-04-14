今季、九回のマウンドを任されています。シーズン開幕前の練習中にサブロー監督から「今年はクローザーでいく」と伝えられたときは、素直にうれしかったです。自分がずっと目標にしてきた場所に、ようやく挑戦できると思いました。ただ同時に「ミスをしたらすぐに代える」とも言われ、その一言で気が引き締まりました。このポジションは与えられるものではなく、自分で結果を出して守り続けるものだと強く感じています。開幕戦