エスピノーサ社長は今年後半に米国市場に投入する新型エクストレイルを公開した＝１４日、日産本社日産自動車は車種を５６から２割減の４５に絞り込み、自動運転技術を搭載した新車投入を加速させる。１４日に発表した長期ビジョンで明らかにした。主力である日米中の市場に注力し、年間販売は２０３０年度までに３国で２４年度比２４％増の計２５５万台を目指す。経営再建が「折り返し地点」（イバン・エスピノーサ社長）に立っ