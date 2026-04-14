マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年3月30日〜4月12日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。20代男性編1位『アーティファクト喰らいの回帰者』(VENTI(脚本/作画)・kiin(原作)、LINEマンガ)○20代男性編1位は、4月4日よりLINEマンガにて連載開始『アーティファクト喰らいの回帰者』、第2位