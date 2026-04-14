【その他の画像・動画等を元記事で観る】音楽プロデューサー・ボカロPのOrangestarの新曲「Petals」のミュージックビデオが公開された。本作はテレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のオープニング主題歌となっている。本ミュージックビデオは作品本編を制作しているWIT STUDIOが手掛けており、監督は作品本編でビジュアル開発・イメージボードを担当する久保雄太郎と米谷聡美が務めた。映像では桜の開花とともに春が訪れるその瞬