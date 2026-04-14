無免許で車を運転し、別の車に衝突して男性運転手にけがをさせた疑いで58歳の男が逮捕されました。 無免許過失運転傷害の疑いで逮捕されたのは、鹿児島県肝付町後田の職業不詳・下原口秀一容疑者(58)です。 霧島警察署によりますと、下原口容疑者は今月9日午後2時半すぎ、霧島市福山町の国道10号で、軽乗用車を無免許で運転し、交差点で信号待ちをしていた別の軽乗用車に衝突。20代の男性運転手に打撲のけがをさせた疑いがもた