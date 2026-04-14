ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「ぬいぐるみや古いスマホはNG？実は『運気』が下がる寝室の特徴、風水で避けるべき5つのアイテムは？」について解説します。1日の疲れを癒やし、運気をリセットする大切な場所である「寝室」。風水においても、寝室は“運気をチャージするための神聖な空間”とされており、その環境次第で金運・恋愛運・健康運