■これまでのあらすじ妻は義母の過干渉に耐え兼ね、「お義母さんと距離を置きたい」と夫に告げた。それでも夫は義母の味方ばかりするので思いをぶつけると、ようやく夫は事の重大さをわかったようで…。後日実家へ行き、夫は母に「もう家には来ないでくれないか」と切り出すのだった。【夫side STORY】俺は本当は、妻のSOSに気づいていました。妻が体調不良のときも、母に振り回されているときも、見て見ぬふりをしてしまった。妻