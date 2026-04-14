プロ野球選手のタレント妻のゴージャスな立ち振る舞いに注目が集まっている。オリックスの平沼翔太外野手の妻でタレントの森咲智美（３３）は１４日までにインスタグラムを更新。「大阪出張撮影嬉しいーＷＨｏｔｅｌばぶりーなホテルでしたちゃっかりプールにも」とつづり、一面ピンクの照明の中で白黒のドレス姿を公開。デコルテと背中を開け、大きなフリルの付いたドレスを身にまとった姿を披露した。この投稿には