◆パ・リーグソフトバンク２―３楽天（１４日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが２得点に抑えられ、４試合ぶりに敗れた。先発のカーター・スチュワートは自身初の開幕３連勝を狙った。しかし、４回１死三塁から中島の二ゴロの間に先制を許すと、５回は１死二塁から辰己の中越え適時二塁打で同点とされ、なおも２死満塁で渡辺佳の適時内野安打で勝ち越し点を献上した。１２日の日本ハム戦（エスコン）で今季最多の１７