中東緩和期待と日銀報道が交錯、ユーロ円は最高値更新＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、全般的にドルが軟調に推移している。ロイター通信が「米国とイランの交渉団が今週後半、和平協議のためイスラマバードを再訪する」と報じたことが中東和平への期待を広げた。これが有事ドル買いの巻き戻しを誘った。NY原油先物は一時95ドル台に下落。米10年債利回りは4.26％台まで低下した。ドル指数が200日移動平