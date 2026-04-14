◆パ・リーグソフトバンク２−３楽天（１４日・みずほペイペイＤ）２位楽天が逆転勝ちで３連戦の初戦を制し、首位ソフトバンクとのゲーム差を１・５に縮めた。打線は１点を追う５回に、３番・辰己の１１試合連続安打となる適時二塁打で追いつくと、なお２死満塁から渡辺佳の内野安打で勝ち越した。先発の荘司は３回まで１人の走者も許さない好スタートも、４回に先頭・柳町への四球をきっかけに２失点。それでも味方打線が