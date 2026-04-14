21:30 米生産者物価指数（PPI）（3月） 予想1.2%前回0.7%（前月比) 予想N/A前回3.4%（前年比) 予想0.6%前回0.5%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想N/A前回3.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比) 22:00 IMF世界経済見通し・世界金融安定報告 23:00 グリーン英中銀委員、講演 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演 レーンECBチ&#12540