◆パ・リーグロッテ１―５日本ハム（１４日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは日本ハムとのカード初戦に敗れて、３連敗を喫した。５連敗後、１０日の西武戦で勝利したが、１１日から３連敗で直近９試合は１勝８敗。今季１６試合で５勝１１敗、借金６となった。ＤｅＮＡから移籍後、本拠のＺＯＺＯで初登板した先発右腕のジャクソンは初回、水野、清宮への連続四球などで１死一、二塁のピンチを招くと郡司に中前適時打。１点を先制さ