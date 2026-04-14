◆パ・リーグロッテ１―５日本ハム（１４日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムの達孝太投手（２２）が今季３度目の先発で、８回５安打１失点で今季初勝利を挙げた。７奪三振１２１球、最速は１５３キロだった。これで開幕ローテ入りした伊藤、有原、細野、北山、加藤貴の６人が勝利をマークした。ＺＯＺＯではプロ入りから４試合で２７イニング無失点だったが、１―０の２回先頭、寺地に２号ソロを浴び、２９イニング目で初失点とな