◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６―２広島（１４日・豊橋）“荒療治”も実らず、雨天中止を挟み、４連敗を喫した。唯一不動だった３番打者・小園が今季初のベンチスタート。試合前時点で２３打席連続無安打で打率１割１分４厘と苦しんでいたＷＢＣ戦士をスタメンから外したが、負の連鎖は止まらなかった。敵地では昨季から１０連敗。借金は今季ワーストの３となった。先発の森下は悔しい４回４失点だった。初回から中日打線につか