◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人の松本剛外野手が９回に勝ち越し適時打を放った。３―３の同点で迎えた９回。代打・坂本の安打などで２死二塁で打席へ。岩崎から左前適時打を放って勝ち越しを決め、一塁ベース上でガッツポーズを決めた。しかし、松本は続く泉口の打席でけん制球に誘い出されて盗塁失敗。１点差のまま９回裏を迎えた。