◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人の坂本勇人内野手が今季初めて代打で安打を放った。９回１死、大勢の代打で出場。フルカウントから４番手・岩崎の真ん中チェンジアップを捉え、打球は左前へ。宇都宮が代走に送られ交代した。今季３度目の代打での出場だった。１１日のヤクルト戦では今季１号となる本塁打をマーク。どこでも勝利に貢献し続ける。